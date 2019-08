BVB-Kapitän Marco Reus jubelt über Wunschgegner - RB-Boss Mintzlaff warnt vor "trügerischem Los"

Was Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke sagt und wie der FC Bayern , Bayer Leverkusen sowie RB Leipzig auf ihre Champions-League -Gegner reagieren, lest Ihr in der SPORT BUZZER-Stimmensammlung.

Der Tag begann mit Lionel Messi - und der Tag endete mit Lionel Messi. Neben Messi und Barca wartet in Inter Mailand ein weiterer Hochkaräter. Zudem geht es gegen Slavia Prag. BVB-Sportdirektor Michael Zorc: "Wir haben die schwerste Gruppe erwischt."

Watzke: "Die Gruppe ist natürlich eine große Herausforderung"

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund): "Die Gruppe ist natürlich eine große Herausforderung. Ich erinnere mich allerdings noch gut an die erfolgreiche Saison 2012/2013, als wir eine ähnlich schwere Gruppe zugelost bekommen haben, damals mit Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam. Wir freuen uns sehr auf die Partien."

Michael Zorc (BVB-Sportdirektor): "Wir haben die schwerste Gruppe erwischt. Erinnerungen an die 90er Jahre werden wach, als wir uns schon einmal mit dem FC Barcelona und Inter Mailand duelliert haben. Barcelona gehört jedes Jahr zu den Favoriten auf den Titel in der Königsklasse. Inter Mailand hat in diesem Sommer extremst aufgerüstet. Unter anderem mit Romelu Lukaku und eventuell auch noch mit Alexis Sanchez von Manchester United. Die Gruppe ist eine Herausforderung für uns. Wir nehmen sie an."

Lucien Favre (BVB-Trainer): "Das ist wirklich eine sehr schwere Gruppe Aber umso mehr auch eine große Herausforderung für uns. Über Barça mit Messi und Co. muss man nichts sagen, Inter will in Italien wieder an die Spitze und hat dafür im Sommer viel investiert. Auch Prag ist vergangene Saison erst im Viertelfinale der Europa League gegen Chelsea ausgeschieden. Wir denken positiv: Es ist einerseits schön, gegen solche Mannschaften zu spielen, und auch die Reiseziele sind nicht schlecht. Wir werden aber in allen Spielen unser Bestes geben müssen, um unser erstes Ziel zu erreichen und die Gruppenphase zu überstehen."

Marco Reus (BVB-Kapitän): "Ein paar Spieler aus unserem Team standen heute noch beim Frühstück zusammen und waren einer Meinung: Wir würden uns extrem über das Los FC Barcelona freuen. Mega, dass es so gekommen ist. Natürlich ist die Gruppe eine sehr schwierige, wir bekommen es mit Kontrahenten zu tun, mit denen wir uns in den vergangenen Jahren noch nicht gemessen haben. Die Partien gegen Barcelona werden sicher Festspiele für uns und die Fans. Wir haben Vertrauen in unsere Qualität. Unser Ziel: Wir wollen weiterkommen.“