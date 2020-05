BVB gegen FC Bayern: Das waren die heißesten Duelle im deutschen Clasico

Am Dienstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) steht zum 102. Mal in der Bundesliga das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern auf dem Programm. Ein Duell, dem längst auch international ein hoher Stellenwert eingeräumt wird und das in Sachen Brisanz gerne mit dem spanischen El Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid verglichen wird.

Nachdem beide Meisterschaftsanwärter nach der Corona-Pause mit zwei Siegen und damit der maximalen Punkteausbeute gestartet sind, kommt es nun zum Showdown im Signal Iduna Park. Sollte der BVB das Heimspiel für sich entscheiden, würden die Schwarz-Gelben auf einen Punkt an die Münchener heranrücken. Die Voraussetzungen für weitere glorreiche Fußball-Momente sind also gegeben - so wie bereits in den vergangenen Jahren. Der SPORTBUZZER hat die spannendsten Duelle zwischen den beiden Top-Teams in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Bildergalerie der heißesten Duelle zwischen dem BVB und dem FC Bayern: Hier durchlicken!

Die heißesten Duelle zwischen dem FC Bayern und dem BVB der vergangenen Jahre Wichtige Spieler in den bisherigen Duellen: Pierre-Emerick Aubameyang (von links), Mats Hummels, Thomas Müller und Arjen Robben. ©

Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht klar für den Rekordmeister, der sogar auf eine Reihe von hohen Siegen zurückblicken kann. Drei der letzten vier Bundesliga-Begegnungen endeten mit 6:0, 5:0 und 4:0 klar zugunsten des FCB. Aber: Wie Roman Bürki vor dem 28. Spieltag richtig festgestellt hatte, lief es für die Dortmunder zu Hause zuletzt besser, wobei dieser Heimvorteil aufgrund der Geisterspiele natürlich wegfällt.