Effenberg fordert BVB-Star Götze im Titelrennen: "Kann Meisterschaft entscheiden"

Effenberg: "Beim BVB wird es auf Götze ankommen"

"Beim BVB wird es auf Götze ankommen - gerade durch den Ausfall von Reus in den nächsten beiden Spielen. Die Konstellation ist einfach eine Besondere", schreibt Effenberg. "Er kann die Meisterschaft entscheiden und gleich zwei Vereinen zeigen, dass er wieder ganz der Alte ist – seinem ehemaligen Verein und seinem aktuellen. Nach all den Zweifeln, die es in den vergangenen Jahren an ihm gab, wäre das eine Wahnsinns-Geschichte."