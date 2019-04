BVB in der Einzelkritik: Die Noten zur Klatsche gegen den FC Bayern

Borussia Dortmund muss eine deutliche Klatsche beim FC Bayern München einstecken. Nach der 0:5 (0:4)-Niederlage steht der deutsche Rekordmeister wieder auf Platz eins. Mit einem Punkt Vorsprung gehen die Münchner in die letzten sechs Partien der aktuellen Bundesliga-Saison.

Wie waren die BVB-Spielerin Form? Für den SPORT BUZZER hat Reporter Felix Meininghaus das Spitzenspiel in der Münchner Allianz Arena verfolgt und die Noten an die BVB-Spieler verteilt.

Die BVB-Stars Axel Witsel, Manuel Akanji und Thomas Delaney enttäuschen bei der Niederlage in München. ©

Borussia Dortmund in der Einzelkritik: Die Noten gegen den FC Bayern

Mats Hummels eröffnete die Partie nach einem Eckball bereits in der Anfangsphase (10.). Nur sieben Minuten später legte Robert Lewandowski das 2:0 nach einem dicken Schnitzer von Dan-Axel Zagadou nach. Das war noch nicht alles in Durchgang eins! Erst Javi Martinez (40.) und dann Serge Gnabry (43.) ließen die Dortmunder so richtig alt aussehen.