Der BVB empfängt den FC Bayern: 12 Fakten zu Bundesliga-Duellen zwischen dem Zweiten und dem Ersten

Es ist das Spiel, auf das am Samstag alle schauen. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern – Zweiter gegen Erster. Das ist ein echtes Spitzenspiel und kommt in dieser exakten Tabellensituation naturgemäß auch nicht allzu oft vor: In der Bundesliga statistisch etwas mehr als zweimal pro Saison, es ist nun Nummer 123 im 59. Jahr. Eines dieser Duelle gab es auch schon in der Hinrunde dieser Spielzeit: Bayerns 5:1-Triumph in Leverkusen am 17. Oktober. Der SPORTBUZZER nennt zwölf erstaunliche Fakten zu Bundesliga-Duellen zwischen dem Ersten und dem Zweiten.

Der "Germanico" Bayern gegen Dortmund ist am Samstag schon zum 16. Mal ein echtes Spitzenspiel, zuerst 1966. Die Klassiker der Achtziger, Bayern gegen den HSV (7x), und der Siebziger, Bayern gegen Gladbach (4x) liegen weit zurück.

Das unerwartetste Spitzenspiel Am 28. August 2010 empfing Aufsteiger FC St. Pauli als Tabellenführer den Zweiten aus Hoffenheim (0:1).



Das kurioseste Spitzenspiel Am 26. Februar 1994 fuhr Aufsteiger MSV Duisburg als Tabellenführer nach München. Das war schon überraschend genug. Einmalig jedoch: der MSV hatte ein negatives Torverhältnis. Nach dem Spiel (4:0) erst recht …

Das dramatischste Spitzenspiel Es stieg am 22. April 1986 in Bremen. Werder konnte durch einen Sieg über Bayern Meister werden, doch weil Michael Kutzop in vorletzter Minute die Nerven streikten und er einen Elfmeter verschoss, blieb es beim 0:0.

Am häufigsten beteiligt Natürlich Rekordmeister Bayern München (74x), der seit 15 Spitzenspielen und dem 30. Januar 2015 ungeschlagen ist (1:4 in Wolfsburg). Insgesamt standen 23 Vereine in einem echten Spitzenspiel.

Die Saison mit den meisten Spitzenspielen Gleich die erste Saison führt das Ranking an. Der spätere Meister 1. FC Köln spielte 1963/64 fünfmal gegen den schärfsten Verfolger, verlor nie. 2020/21 wurde der Wert eingestellt, als auch die Bayern bei der Paarung FC Augsburg gegen RB Leipzig (4. Spieltag/0:2) mal nur interessierter Zuschauer waren.

Saison mit den wenigsten Spitzenspielen 1974/75 und 1984/85 gab es keine.

Das höchste Ergebnis Am 8. August 1987 fegten die Bayern den HSV mit 6:0 vom Platz. Im Schnitt fallen 3,15 Tore - mehr als beim durchschnittlichen Bundesligaspiel (3.06).

Das torreichste Spitzenspiel Am 2. Dezember 1967 sicherte sich der 1. FC Nürnberg durch ein 7:3 gegen Bayern die Herbstmeisterschaft. Franz Brungs schoss als immer noch einziger Profi fünf Tore gegen die Münchner.

Das häufigste Ergebnis Das 1:1 kam 16-mal vor. Es ist auch das häufigste Bundesliga-Ergebnis .

Gewinnt der Tabellenführer öfter? Die Statistik ist eindeutig: 54 Siegen des Ersten stehen 40 des Zweiten gegenüber. Der letzte Zweite, der gewann waren die Bayern (2:1 in Leverkusen am 19. Dezember 2020).