Beckenbauer vor Topspiel: "Der FC Bayern macht nichts besser als der BVB" 

Wer macht das Rennen im Kampf um den Meistertitel? Fußball-Europa blickt gespannt auf das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund am Samstagabend. Es ist vielleicht das spannendste Duell beider Mannschaften seit dem Pokalfinale 2016, das die Münchner im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten.

Einer, der sich dieses Spiel nicht entgehen lässt, ist Bayern-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer. "Ich glaube, dass es das Spiel der Spiele in dieser Saison sein wird" , betonte der "Kaiser" in einem Video-Interview mit der Sportschau. "Denn ich glaube, dass dieses Spiel die Meisterschaft entscheidet. Wer dieses Spiel gewinnt, der wird Meister."

Beckenbauer hofft auf Sieg des FC Bayern

Aktuell haben die Dortmunder zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern, der in den letzten Wochen stark aufgeholt hat, am vergangenen Wochenende mit dem Unentschieden in Freiburg aber einen Rückschlag hinnehmen musste. Beckenbauer setzt auf einen Sieg seiner Münchner ("Ich hoffe es") und glaubt, dass der Sieger im weiteren Saisonverlauf nicht mehr aufzuhalten sein wird.