Kießling vor Duell zwischen dem BVB und dem FC Bayern: Das hat Lewandowski Haaland noch voraus

Der Bundesliga -Klassiker Borussia Dortmund gegen Bayern München steht am Bundesliga-Samstag im Fokus - nicht nur, weil das Dortmunder Stadion wegen der Corona-Lage nicht komplett mit Zuschauern besetzt werden darf. Sondern vor allem, weil die Tabellenkonstellation das erste mal seit Jahren der bayrischen Dominanz Spannung verspricht . Dabei ist die Partie auch einmal mehr ein Duell zwischen den beiden Stürmer-Schwergewichten Erling Haaland und Robert Lewandowski. Stefan Kießling, der von 2003 bis 2018 in 403 Bundesliga -Spielen für den 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen insgesamt 144 Tore erzielte, beleuchtet die Top-Stars im SPORT BUZZER-Interview.

SPORTBUZZER: Herr Kießling, was zählt mehr: 41 Tore in einer Saison oder 50 Tore in 50 Spielen?

Stefan Kießling (37): Das sind beides herausragende Leistungen, und beide sind aktuell Weltklasse. Erling Haaland ist noch sehr jung, und 50 Tore in 50 Spielen, das ist phänomenal. Auch die enorme Power, die er mitbringt, imponiert mir. Er gibt keinen Ball verloren. Zudem ist er ein echter Teamplayer. Wenn andere treffen, freut er sich genauso, als habe er das Tore erzielt.

