Kommentar nach der Supercup-Pleite des FC Bayern: BVB-Star Jadon Sancho ist der bessere Leroy Sané

Am Samstag sah der FC Bayern in Dortmund aus nächster Nähe das, was er so gern haben würde. Tempo, Dynamik, dazu Übersicht und die Fähigkeit, im entscheidenden Moment entscheidende Dinge zu tun. Leroy Sané war an diesem Abend in London und rund 650 Kilometer weit weg. Der Mann, der den Münchnern schmerzlich vor Augen führte, was ihnen momentan fehlt, trug das BVB-Trikot. Jadon Sancho, 19 Jahre alt, schon in der vergangenen Bundesliga-Saison überragend und dort zu Hause, wo der deutsche Rekordmeister über Mangelerscheinungen klagt: Auf der offensiven Außenbahn.