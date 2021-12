Anspruch, Standing, Perspektive: BVB-Trainer Rose und Bayern-Coach Nagelsmann im Vergleich

Im Frühjahr einte ein unsichtbares Band Julian Nagelsmann und Marco Rose in einer für sie wunderbaren, aber doch kniffligen Situation. Den einen Trainer, Nagelsmann, ereilte der Ruf des FC Bayern München, er konnte sich seinen Kindheitstraum erfüllen. Also bat der Chefcoach von RB Leipzig seinen Arbeitgeber um Freigabe, musste aber bis zum Durchbruch der Gespräche gegenüber der Öffentlichkeit herumeiern. Im April herrschte Klarheit. Zwei Monate zuvor hatte ein anderes Versteckspiel geendet: Rose machte von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Vertrag Gebrauch und kündigte seinen Abschied in Mönchengladbach an, um in Dortmund sein Glück zu suchen. Der BVB musste eine Ablöse in Höhe von 5 Millionen Euro nach Gladbach überweisen, die Bayern zahlten für Nagelsmann die Trainerweltrekord-Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

Fünf Monate sind die Wunschtrainer ihrer Klubs nun im Amt, da treffen sich die Hoffnungsträger nach der Ouvertüre DFL-Supercup, den Bayern Mitte August mit 3:1 in Dortmund gewann, am Samstag erstmals zum Topspiel in der Bundesliga. Beide haben turbulente Zeiten erlebt und sich aus Wettbewerben und damit von Titelträumen (Bayern aus dem DFB-Pokal, Dortmund aus der Champions League) verabschieden müssen. "Es gab schon mal einfachere Zeitpunkte, Bayern-München-Trainer zu werden", sagte Nagelsmann letzte Woche und erwähnte das Corona-Thema rund um Joshua Kimmich sowie die eskalierte Jahreshauptversammlung. Der 34-Jährige: "Es ist schon ein Durchschlängeln."

Das gilt ebenso für den elf Jahre älteren Rose. Das Duell am Samstag (18.30 Uhr, Sky) wird die bisher schwierigste Prüfung für beide, weil der Ausgang des deutschen Prestigeduells einen Trend in Richtung Meisterschaftskampf offenbaren wird. Eine Ge­gen­über­stel­lung des bisherigen Wirkens von Rose und Nagelsmann: Anzeige

Ihr Anspruch: "Gut zu spielen und die Spieler weiterzuentwickeln", formulierte es Nagelsmann – wohlwissend, dass in München solch weiche Fakten kaum zählen, sondern in erster Linie Zählbares, also Titel. Sein Detailwissen und die Gegneranalyse beeindrucken die Mannschaft. Vorstandsboss Oliver Kahn lobt: "Es ist sehr, sehr schnell gegangen, dass man seine Handschrift erkennt." Rose überzeugt mit direkter Ansprache, zehn Siege in 13 Bundesliga-Partien sprechen für ihn. Im Gegensatz dazu steht das frühe Königsklassenaus in der Vorrunde.

Ihr Standing: Als Typen kommen beide gut im Verein an. Während Rose sich auf die sportlichen Belange konzentrieren kann, gab Nagelsmann den Außenminister. "Dass er ein sehr guter Coach ist, ein Systementwickler, und junge Spieler besser machen kann, wusste man vorher", sagt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. „Wie er sich zuletzt als Einziger allen Themen gestellt hat, war unglaublich – das hat mich beeindruckt.“ BVB-Boss Hans-Joachim Watzke betonte, dass Rose "hervorragend zum Klub passt". Allerdings müsse sich der Coach „an diese ganzen Dinge gewöhnen, die um Borussia Dortmund herum passieren. Das hat er mittlerweile alles gut auf dem Schirm.“