Neue Marktwerte: BVB-Star Erling Haaland und Bayern-Talent Alphonso Davies legen mächtig zu

Mit satten 60 Millionen Euro bewertet das Portal den neuen Marktwert des BVB-Stürmers - 15 Millionen Euro mehr als zuletzt. Dafür verantwortlich ist nicht nur sein Wechsel aus der österreichischen Liga in die Bundesliga, sondern auch seine sieben Tore in den ersten Pflichtspielen. "Er ist aktuell ein, wenn nicht sogar der Shootingstar des internationalen Fußballs, was eine Aufwertung um 15 auf 60 Millionen Euro dringend notwendig macht", sagte Martin Freundl, Marktwerte-Admin bei Transfermarkt.