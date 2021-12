BVB gegen den FC Bayern im Matthäus-Check: "Dann hat Dortmund einen Riesenvorteil"

Das ewige Duell steht an: Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fordert der Tabellenzweite Borussia Dortmund den Tabellenführer und Titelverteidiger FC Bayern im Topspiel. Es geht – wie immer – um Ehre und Prestige, diesmal aber auch um die Bundesliga-Spitze und die beste Ausgangsposition im Rennen um die Bundesliga-Herbstmeisterschaft, die ja immer auch ein Fingerzeig mit Blick auf den nächsten Titelträger ist. Derzeit haben die Münchner einen Punkt Vorsprung vor dem BVB.

Im Rahmen eines Termins am Donnerstag in den TV-Studios in München-Unterföhring sprach Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, der von 1984 bis 1988 und 1992 bis 2000 bei Bayern unter Vertrag stand, über die Lage vor dem Spitzenspiel, die beiden Teams und die spannendsten Protagonisten. Der SPORTBUZZER hat die wichtigsten Aussagen des 60-Jährigen zusammengefasst. Matthäus über...

... die Erwartungen an das Top-Spiel: "Gott sei Dank ist es diesmal spannend, danach hat es in den letzten neun Jahren ja nicht immer ausgesehen im Bundesliga-Titelkampf. Von RB Leipzig hatte man sich mehr erwartet, von den Leverkusenern und Gladbachern auch; der VfL Wolfsburg ist gestrauchelt. Dortmund bleibt also als einzige Hoffnung, dass sie die Bayern zumindest ärgern. Das macht den besonderen Reiz dieses Riesenkrachers aus."

... die Ausgangslage: "Die Bayern – und das hat das 1:0 letzten Samstag gegen Bielefeld gezeigt – gewinnen auch nicht immer mit Glanz und Gloria. Dass der BVB zu diesem Zeitpunkt der Saison nur einen Punkt hinter den Bayern liegt, sehe ich positiv. Sie haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und wenn sie solche Spiele wie am Samstag gewinnen, können sie wirklich ein ernsthafter Konkurrent für die Bayern im Kampf um die Meisterschaft sein. Die Bundesliga würde natürlich spannender bleiben mit einem BVB-Erfolg. Mit Erling Haaland von Beginn an hat Dortmund eine Chance, den Bayern ein Bein zu stellen."

Matthäus warnt Bayern vor BVB-"Urgewalt" Haaland ... die Herangehensweise der Bayern: "Sie gehen als Favorit ins Spiel, werden aber nicht so dominant auftreten wie gegen andere Bundesliga-Gegner. Vielleicht wird es Trainer Julian Nagelsmann etwas vorsichtiger angehen und kein zu hohes Pressing spielen lassen. Denn gegen die Urgewalt Haaland könnte es im Umschaltspiel gefährlich werden. Denn Haaland hätte in einem Laufduell mit Bayerns Lucas Hernández große Vorteile."

... den Vergleich der Mittelstürmer Robert Lewandowski und Erling Haaland: "Lewy ist für mich die Nummer eins auf dieser Position – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Haaland wird eine Riesenkarriere machen, ihm gehört die Zukunft. Lewandowski ist der ruhigere, introvertiertere Typ, Haaland nimmt seine Mannschaft und das ganze Stadion mit, macht vor der Schwarz-Gelben-Wand, der Fantribüne, auch manchmal eine One-Man-Show. Wenn er Leistung bringt, kein Problem. Wenn nicht, dann wird getuschelt. Das muss er noch lernen. Insgesamt betrachtet fehlt Haaland noch ein bisschen was zur Klasse von Lewandowski, aber nicht mehr viel."



Matthäus: Ohne Kimmich "funktioniert das Bayern-Mittelfeld nicht" ... das Fehlen des mit Corona infizierten Joshua Kimmich: "Er ist der emotionale, der aggressive Leader der Mannschaft. Für mich ist er sogar der wichtigste Spieler. Das Mittelfeld des FC Bayern funktioniert zurzeit nicht ohne Kimmich, das hat man zuletzt gesehen, als Leon Goretzka mit Corentin Tolisso gespielt hat. Wenn nun der angeschlagene Goretzka auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist oder gar ausfallen sollte, hat Dortmund einen Riesenvorteil. Für die Bayern wäre das einen Riesenschlag, denn im Zentrum spielt die Musik. Und die Alternativen mit Tolisso und Jamal Musiala wäre nicht eingespielt."

... die Entwicklung des BVB unter Trainer Marco Rose: "Dortmund hat zuletzt eins gelernt: Sie können auch mal knappe Spiele gewinnen – das war in den letzten Jahren nicht oft der Fall. Auch wenn Rose und die Mannschaft ein sehr gutes Miteinander haben: Der BVB hat mehr Potenzial als er bisher gezeigt hat. Das hat auch das Ausscheiden in der Champions League gezeigt."

... das Wirken von Trainer Julian Nagelsmann in München: "Für Nagelsmann war die Situation in der vergangenen Woche schwer zu managen. Er war ja der einzige aus dem Verein, der sich zu jedem Thema gegenüber den Medien gestellt hat: zu den Corona-Fällen im Team, zu Joshua Kimmich, zur Jahreshauptversammlung. Ich war beeindruckt. Das war unglaublich, er war wirklich alles in einer Funktion. Dass er ein sehr guter Coach ist, ein System-Entwickler und junge Spieler besser machen kann, das wusste man vorher."

Matthäus: Vielleicht treibt der verpasste Ballon-d'Or Lewandowski sogar an ... die Auswirkungen der Ballon-d'Or-Wahl auf Robert Lewandowski: "Er musste diese Entscheidung, nur Zweiter hinter Messi geworden zu sein, schlucken. Aber er ist Profi genug, das im Spiel in Dortmund auszublenden. Vielleicht treibt es ihn sogar an, noch einen Schritt schneller zu sein, noch besser zu sein. Für mich ist er der wahre Gewinner des Ballon d'Or."