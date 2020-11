BVB und FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Klassiker – Meunier enttäuscht, Lewandowski überragt

Der Klassiker. FC Bayern München gegen Borussia Dortmund . Lewandowski gegen Haaland. Mehr geht in Fußball-Deutschland nicht. Der BVB kassierte in den letzten Jahren gegen den ewigen Rivalen viele Niederlagen, darunter einige herbe Klatschen. Nun sollte es mit der neuen Stabilität in der Abwehr besser werden. Tatsächlich boten die Gastgeber dem Rekordmeister einen offenen Fight, die erneute Niederlage vermochten sie beim 2:3 (1:1) jedoch nicht verhindern.

Felix Meininghaus hat die Spieler des BVB beim Topspiel genau beobachtet. Wie er die Leistung von Marco Reus, Erling Haaland & Co. beurteilt, zeigt seine Einzelkritik. Welche Note haben sich die Profis verdient? Das Ergebnis in der Fotostrecke.

Joshua Kimmich muss mit Knieverletzung früh raus

Im temporeichen und intensiven deutschen Klassiker, diesmal wieder das Duell des Tabellenzweiten und Herausforderers gegen den Tabellenführer und Abo-Meister, trafen David Alaba per abgefälschtem Freistoß, Robert Lewandowski per Kopf und der eingewechselte Leroy Sané per Linksschuss. Marco Reus hatte den BVB in Führung geschossen, Erling Haaland verkürzte noch.