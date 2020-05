Internationale Presse feiert Bayern-Star Joshua Kimmich als "Kimmichinho" - "Schlag" gegen BVB

Die internationalen Pressestimmen zum Top-Spiel BVB vs. FC Bayern im Überblick:

Die spanische El Mundo Deportivo ist in Kimmichs Kunstschuss ganz besonders verliebt und verleiht dem Absender angesichts der technischen Top-Leistung höchste Weihen: In Anlehnung an brasilianische Ballzauberer nennt das Blatt den Mittelfeldspieler kurzerhand in "Kimmichinho" um.