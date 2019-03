Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem BVB, FC Bayern und RB Leipzig

Im engen Titelrennen der Bundesliga stehen Spitzenreiter Borussia Dortmund und Verfolger FC Bayern München am 25. Spieltag vor Heimaufgaben. Die Dortmunder treffen am Samstag (15.30 Uhr) auf den Drittletzten VfB Stuttgart (So könnt ihr das Spiel live sehen!), die um lediglich zwei Tore schlechteren Münchner bekommen es zur gleichen Zeit mit dem VfL Wolfsburg zu tun (So könnt ihr das Spiel live sehen!). Dahinter kann der Tabellendritte RB Leipzig mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg den Champions-League-Platz festigen. Außerdem treffen der SC Freiburg und Hertha BSC aufeinander.