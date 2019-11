BVB-Abwehrchef Mats Hummels mit Klartext nach Pleite bei Bayern: "Sind keine Top-Truppe"

Mats Hummels hat nach dem klaren 0:4 von Borussia Dortmund im Topspiel der Bundesliga beim FC Bayern Klartext gesprochen. "Es ist ein Zeichen für uns, dass wir selber keine Top-Truppe sind", sagte der Ex-Nationalspieler zum Unterschied gegenüber dem deutschen Rekordmeister. "Wir können eine sein an unseren guten Tagen. Aber eine absolute Top-Mannschaft ist das auch an den schlechten Tagen. Das schaffen wir eben bisher vor allem auswärts zu selten abzurufen“, führte der Weltmeister von 2014 am Samstagabend fort.