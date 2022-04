Kein Elfmeter für BVB nach Pavard-Foul: Schiedsrichter Daniel Siebert räumt Fehlentscheidung ein

Im ausufernden Meisterjubel der Spieler des FC Bayern München ging der große Elfmeter-Frust der Dortmunder etwas unter: Die BVB-Verantwortlichen um Trainer Marco Rose und Lizenzspielerchef Sebastian Kehl fühlten sich im Anschluss der Meister-Kür der Bayern in der Allianz Arena von Schiedsrichter Daniel Siebert um einen Elfmeter gebracht. In der 59. Minute beim Stand von 1:2 aus Sicht der Westfalen wurde Jude Bellingham von Benjamin Pavard im gegnerischen Strafraum elfmeterwürdig gefoult. Doch trotz VAR-Check blieb Sieberts Pfeife stumm. Ein Fehler, wie der Unparteiische am Sonntag im Gespräch mit dem Kicker einräumte.

