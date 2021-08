BVB mit Supercup- und Meister-Ansage an FC Bayern: "Nicht über zweite oder dritte Plätze reden"

Nach dem 5:2 zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt geht Borussia Dortmund mit breiter Brust in den Supercup am Dienstagabend gegen den Dauerrivalen FC Bayern. "Das wird ein Spiel, in dem wir uns mit der besten Mannschaft Deutschlands messen können. Wir wollen uns gut vorbereiten und da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben", sagte der neue BVB-Trainer Marco Rose, der nach dem 3:0 im DFB-Pokal gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden auch in der Liga einen glänzenden Einstand feierte. Dank fünf Scorerpunkten des überragenden Erling Haaland und phasenweise mitreißendem Tempo-Fußball hatten die Frankfurter am Samstag keine Chance.

