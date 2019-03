BVB-Kapitän Marco Reus zum Verlust der Tabellenführung an den FC Bayern: "Das ist mir wurscht"

Borussia Dortmund begegnet dem Verlust der Tabellenführung in der Bundesliga mit großer Gelassenheit. "Das ist mit wurscht", sagte Kapitän Marco Reus nach dem 3:1-Heimsieg des BVB gegen den VfB Stuttgart bei Sky: "Entscheidend ist, wer am Ende Erster ist - und da ist alles offen. Beide Mannschaften dürfen sich keine Fehler erlauben, dann wird man sehen, was am Ende rauskommt. Wir haben für uns heute einen richtigen Schritt gemacht und viel Selbstvertrauen getankt. Es ist alles offen und macht auch Spaß."