BVB gegen FC Bayern und Revierderby am Samstag - DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 22 bis 28

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 22 bis 28 terminiert, die gleich zwei absolute Fußball-Klassiker beinhalten. An beiden Partien ist Borussia Dortmund beteiligt. So bekommen es die Schwarz-Gelben am 26. Spieltag im Revierderby mit dem FC Schalke 04 zu tun. Die Partie findet zur typischen Bundesliga-Zeit am Samstagnachmittag (14. März, 15.30 Uhr) statt. Nach dem 0:0 im Hinspiel hoffen die Fans diesmal auf mehr Tore.

Nur zwei Spieltage später, also am 28., steht für die Dortmunder der nächste Kracher auf dem Programm. Der BVB empfängt den FC Bayern am 4. April im Samstagabend-Topspiel (18.30 Uhr) im Signal Iduna Park. Nach dem desolaten 0:4 in der Hinrunde, bei dem ein Doppelpack von Robert Lewandowski und ein Eigentor von Dortmund-Rückkehrer Mats Hummels in Erinnerung geblieben sind, wollen die Borussen vor heimischem Publikum Revanche nehmen.