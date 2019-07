Testspiel-Auftakt: FC Bayern patzt gegen Arsenal - BVB gewinnt mit Neuzugängen

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sind in den USA in die Vorbereitung auf die Bundesliga gestartet - doch nur eine der beiden deutschen Spitzenmannschaften konnte ihren Testspielauftakt gewinnen. Während der BVB gegen Seattle eine gute, wenn auch glanzlose Leistung zeigte, tat der FCB sich viele Kilometer weiter südlich gegen Arsenal recht schwer und verlor zum Auftakt des International Champions Cups (ICC) in Los Angeles trotz eines Treffers von Goalgetter Robert Lewandowski mit 1:2 (0:0) gegen den FC Arsenal.

Die Münchner, noch ohne Rekordtransfer Lucas Hernandez, der in München seine Reha fortsetzt, hatten mit den Gunners vor allem im ersten Durchgang durchaus Probleme. Die Engländer, mit den früheren Dortmundern Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang und Sokratis, Keeper Bernd Leno und den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi angetreten, hatten zunächst mehr vom Spiel, die Bayern dagegen Glück, dass Aubameyang einen Patzer von Manuel Neuer (28.) im Spielaufbau nicht nutzen konnte.

Nketiah bestraft schwache Abwehr des FC Bayern

Auf der anderen Seite zeigte dessen DFB-Kollege Bernd Leno eine starke Leistung. Er parierte überragend gegen Müller (32.) und Youngster Ontuzan (34.), als das FCB-Team von Trainer Niko Kovac besser ins Spiel kam. Arsenal scheiterte durch den kurzfristig erblondeten Özil (38.) an Neuer. Kurz nach Wiederanpfiff war der Torwart dann chancenlos, als Jugendspieler Poznanski (49.) eine eher ungefährliche Hereingabe von der rechten Seite unhaltbar ins Bayern-Tor abfälschte.

Bayern lag zurück, konnte sich aber auf Lewandowski verlassen, denn der Pole war einmal mehr zur Stelle. Der Pole, der gerade mit der Forderung nach neuen Stars Aufsehen erregt hatte, köpfte eine Flanke des früheren Arsenal-Profis Serge Gnabry ins Tor der Londoner. Der eingewechselte Arsenal-Keeper Martinez hielt in der Schlussphase stark gegen Gnabry (80.), Ulreich (88.) auf der Gegenseite nach einem Fehler von Niklas Süle gegen Eddie Nketiah. Wenige Augenblicke später war der Ball dann doch im Tor. Diesmal setzte Nketiah sich stark gegen die schläfrige Bayern-Abwehr durch.

FC Bayern: Neuer (46. Ulreich) - Kehl (46. Kimmich), Boateng (46. Goretzka), Martinez (46. Pavard), Alaba (46. Stiller), Thiago (46. Süle), Tolisso (46. Gnabry), Müller (46. Coman), Johansson (46. Pznanski), Ontuzans (46. Singh), Arp (46. Lewandowski).

Alcacer und Wolf schießen BVB zu klarer Führung

Borussia Dortmund hat dagegen einen erfolgreichen Start in die neue Saison gefeiert. Der BVB gewann im Nordwesten der USA mit 3:1 (1:0) gegen Gastgeber Seattle Sounders aus der nordamerikanischen MLS und konnte so den ersten Sieg der Spielzeit feiern.

Trainer Lucien Favre hatte in seiner Startaufstellung einem Mix aus Jugend und Erfahrung das Vertrauen geschenkt, in der Offensive spielten sowohl Mario Götze als auch Paco Alcacer, Weltmeister-Rückkehrer Mats Hummels fehlte zunächst. Nachdem Alcacer (20.) an Sounders-Keeper Meredith gescheitert war, brachte Marius Wolf (36.) den deutschen Vizemeister per Gewaltschuss in Führung - der Pausenstand.

Der starke Alcacer (50.) erhöhte per Lupfer auf 2:0, ehe Favre nach einer Stunde (und kurz nach dem 1:2 der Sounders per Kopf durch Campbell) gleich acht Wechsel auf einmal vornahm. Unter anderem waren nun die Neuzugänge Nico Schulz, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Mats Hummels dabei. Auch Jadon Sancho wurde eingewechselt - und der junge Engländer machte da weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hatte: In der 77. Minute erzielte der 19-Jährige das 3:1, das gleichbedeutend mit dem Endstand war.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek (46. Guerreiro), Toprak (63. Zagadou), Balerdi (63. Hummels), Morey (63. Schulz), Raschl (63. Hazard), Weigl (63. Witsel), Wolf (63. Brandt), Pherai (33. Reyna, 63. Delaney), Götze (63. Sancho), Alcacer (63. Reus).

