Defensivstärke macht BVB mutig: Hazard verspricht nach Sieg in Brügge "Vollgas" gegen den FC Bayern

Die Null muss stehen - was einst die Maxime des Erzrivalen Schalke 04 war, trifft heute auf Borussia Dortmund zu. Beim 3:0 (3:0) im Champions-League-Spiel am Mittwochwabend beim FC Brügge blieb der BVB bereits zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor. Eine Serie, die sich nun auch am kommenden Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern fortsetzen soll. "Wir kommen heute zwar spät ins Bett, aber morgen ist das Programm dann hoffentlich easy. Und gegen die Bayern wollen wir dann Vollgas geben", sagte Offensivspieler Thorgan Hazard, der den Sieg am Mittwochabend mit dem 1:0 eingeleitet hatte, bevor Erling Haaland das Ergebnis dann mit einem Doppelpack veredelte. Anzeige

Dabei waren die Dortmunder bei ihrer besonders im ersten Durchgang bärenstarken Vorstellung in Brügge nicht einmal in Bestbesetzung aufgelaufen. Abwehrchef Mats Hummels fehlte verletzt, Jadon Sancho blieb aus Gründen der Belastungssteuerung 90 Minuten auf der Bank, Marco Reus und Jude Bellingham wurden erst spät eingewechselt. Dafür erprobte sich Axel Witsel in ungewohnter Rolle. Der Belgier übernahm den Part neben Manuel Akanji in der Abwehrzentrale und machte nach Einschätzung seines Nebenmanns "einen sehr guten Job". Damit stünde der Routinier auch als Alternative für Hummels, dessen Rückkehr der BVB am Mittwochabend offen ließ, am Samstag bereit.

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl gab sich mit Blick auf einen etwaigen Sieg gegen den deutschen Rekordmeister bei Sky selbstbewusst: "Wir haben eine gute Möglichkeit und sind gut drauf." Wenn man "mutig" auftreten und "draufgehen" werde, könnte dies "das Mittel" zum Erfolg sein. Und: Natürlich müsse man defensiv weiterhin so stabil stehen wie zuletzt - dabei komme es auf jeden Mannschaftsteil an. "Wenn wir ähnlich mutig rangehen, wie wir es auch im Supercup getan haben, wo wir die Bayern auch immer wieder bedroht haben, sie immer wieder mit tiefen Läufen gefährden konnten. Das wird ein Mittel sein am Wochenende, um sie zu schlagen."