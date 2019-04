Zweikampf der Woche: Kann der BVB nach der Pleite gegen den FC Bayern noch Meister werden?

PRO: Ja, in der Niederlage liegt die Chance für den BVB von Florian Wichert, stellvertretender Chefredakteur bei t-online.de

CONTRA: Nein, der FC Bayern holt auch die 7. Meisterschaft in Folge von Sebastian Harfst, SPORTBUZZER-Redakteur

Erstens hat dieses Spiel bewiesen, dass die individuelle Klasse der erfahrenen Bayern-Stars national weit über der Konkurrenz thront. Gegen den BVB zeigten sogar die hart kritisierten Mats Hummels, David Alaba und Thomas Müller, was sie noch draufhaben . Wird diese Klasse dann wie am Samstag in ein halbwegs funktionierendes Kollektiv übersetzt, sehen deutsche Gegner schlecht aus.

So bitter es auch für die meisten neutralen Fans ist: Die siebte deutsche Meisterschaft in Folge wird sich dieser FC Bayern nicht mehr nehmen lassen. Die 5:0-Demonstration gegen Borussia Dortmund bot dafür vor allem zwei Anhaltspunkte.

Zweitens hat der BVB in der Allianz-Arena gezeigt, dass es ihm in großen Spielen an Nervenstärke fehlt. Die Fehler von Mahmoud Dahoud und Dan-Axel Zagadou waren der Nervosität geschuldet. Und wie soll Trainer Lucien Favre, der sich am Samstag auch noch klassisch vercoacht hat, diese aufgrund des gestiegenen Drucks im Endspurt aus den Köpfen kriegen?