Vor dem Titel-Showdown mit dem FC Bayern: So viel Meister steckt im BVB

Bei Borussia Dortmund wächst der Glaube an ein Meister-Wunder. Selbst der eigentlich als Skeptiker bekannte Vereinsboss Hans-Joachim Watzke schlägt vor dem finalen Titel-Fernduell mit dem FC Bayern forsche Töne an. "Meine Hoffnung wird jeden Tag größer. Ich habe das Gefühl, dass wir vor großen Dingen stehen", sagte der BVB-Geschäftsführer vor dem Spiel des BVB am Samstag (15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) in Mönchengladbach. Wenn es nach Titel-Erfahrung geht, braucht sich der BVB nicht zu verstecken. Im Kader der "Schwarz-Gelben" stehen einige deutsche und internationale Meister.

So viele Meistertitel holten die Dortmund-Stars Manuel Akanji, Mario Götze und Axel Witsel (v.l.) gewannen alle bereits mindestens eine nationale Meisterschaft. ©

BVB-Neuzugang Thomas Delaney und Rückkehrer Mario Götze sind die "Könige" unter den Meistern beim BVB. Der dänische Nationalspieler hat mit seinem Ex-Klub FC Kopenhagen bereits fünfmal die Meisterschaft in der Superliga gewonnen. Götze durfte am Ende der Saison ebenfalls fünfmal die Schale in die Höhe recken - er sicherte sich mit dem BVB (zweimal) und den Bayern (dreimal) die begehrte Bundesliga-Trophäe.

Watzke träumt vom Auto-Korso

Das nötige "Titel-Gen" ist also bei den Borussen vorhanden. Im Fall eines Happy Ends will es Watzke beim geplanten Auto-Korso mächtig krachen lassen: "Wenn wir dieses Mal Meister werden, können wir 24 Stunden fahren. Wir fahren bis Montagmorgen, ich bleibe an Bord."

Trotz des Zwei-Punkte-Rückstands auf den FC Bayern, der zeitgleich sein Heimspiel gegen Frankfurt verlieren muss, sprechen sich alle Dortmunder vor dem spannendsten Saisonfinale seit zehn Jahren Mut zu. "Ich glaube, dass die Möglichkeit auch nicht so klein ist, wie der ein oder andere glaubt", kommentierte Watzke. En passant erinnerte er an den Showdown der Saison 1999/2000, als Leverkusen mit einer 0:2-Niederlage bei der SpVgg Unterhaching noch den Titel an den FC Bayern verlor: "Ich finde die Situation eigentlich ganz cool."

