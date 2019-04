BVB-Profi Mo Dahoud vor Duell mit dem FC Bayern: "Genau so sollten wir es angehen"

Borussia Dortmunds U21-Nationalspieler Mo Dahoud glaubt auch im Fall einer Niederlage im Spitzenspiel bei den Bayern nicht an eine Vorentscheidung im Titelrennen. "Dann ist noch lange nichts entschieden!", antwortete Dahoud in einem am Freitag veröffentlichten Interview von t-online.de auf die Formulierung, was passiere, wenn der BVB die Partie am Samstagabend (18.30 im SPORTBUZZER-Liveticker) beim deutschen Rekordmeister verliert.