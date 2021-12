Gratis-Coup Lewandowski bis Zankapfel Götze: Diese Stars spielten für den BVB und den FC Bayern

Am Samstag geht es für Robert Lewandowski mal wieder gegen seinen Lieblingsklub - auch wenn die emotionale Verbindung zwischen dem polnischen Superstar und Borussia Dortmund gut sieben Jahre nach dem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern kaum noch vorhanden sein dürfte. Inzwischen mag Lewandowski den BVB wohl vor allem aus einem anderen Grund. 24-mal ging es für ihn im Trikot der Münchner gegen seinen Ex-Klub, 24-mal traf der Stürmer ins Netz und die Dortmunder somit regelmäßig ins Herz. Mit Ausnahme des VfL Wolfsburg, gegen den der Angreifer ebenfalls 24 Pflichtspiel-Treffer erzielte, war Lewandowski gegen keinen Bundesliga -Verein erfolgreicher.

Im Spitzenspiel soll diese Bilanz nach Vorstellungen der Münchner weiter aufgehübscht werden. Doch dem Angreifer wird sich jemand entgegenstellen, der das Innenleben beider Klubs ebenfalls aus dem Effeff kennt: Mats Hummels. Der Abwehrspieler wechselte gar mehrfach die Seiten. 2008 ging es zunächst von den Bayern zum BVB, 2016 schlug Hummels den Weg in die andere Richtung ein, seit 2019 trägt er wieder das Trikot der Borussia.

Robert Lewandowski und Mario Götze: Zwei Profis, die in ihrer Karriere schon für den BVB und den FC Bayern aktiv waren. Der SPORT BUZZER zeigt, welche anderen Stars schon als "Doppelagenten" fungierten. ©

Den größten Wirbel gab es jedoch um einen anderen "Frontenwechsler": 2013 rissen die Bayern den Dortmundern die Seele einer damals bärenstarken Mannschaft heraus. Mario Götze wurde für festgeschriebene 37 Millionen Euro aus seinem Vertrag herausgekauft. Ein Transfer, der bis heute immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt. Zumal die Münchner beim Wechsel des vielleicht talentiertesten Spielers seiner Generation mit allen (erlaubten) Tricks arbeiteten. Der ehemalige FCB-Boss Karl-Heinz Rummenige lieferte in der Biografie seines Dortmunder Amtskollegen Hans-Joachim Watzke so manches Detail .

Zuletzt wilderten die Bayern übrigens vornehmlich bei einem anderen Klub. Nachdem RB Leipzig in der vergangenen Saison auf Platz zwei hinter den Münchnern gelandet war, lockte der FCB gleich ein Trio des neuen Rivalen an die Isar. Neben Innenverteidiger Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer zog es auch Trainer Julian Nagelsmann an die Säbener Straße.