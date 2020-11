BVB gegen FC Bayern: Wolff Fuss macht den Head-to-Head-Vergleich zum deutschen Clasico

Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steht an. Ein Giganten-Treffen der Klubs und ihrer Stars. Beide Teams holten aus ihren ersten sechs Bundesliga-Spielen fünf Siege und eine Niederlage. Auch in der Champions League läuft es rund. Am Dienstag besiegten die Bayern RB Salzburg auswärts mit 2:6 - der BVB gewann am Mittwoch mit 3:0 beim FC Brügge. Am Samstag (18.30 Uhr) treffen nun die zwei besten Mannschaften Deutschlands aufeinander. Für Sky wird SPORTBUZZER-Kolumnist Wolff-Christoph Fuss das Geisterspiel im Signal-Iduna-Park kommentieren.

