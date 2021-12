BVB-Trainer Rose über Zuschauer-Begrenzung: "Bitter" - Bayern-Tickets binnen 30 Minuten verkauft

Marco Rose hat enttäuscht auf die Zuschauer-Begrenzung beim Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern reagiert. "Das ist bitter für uns. Wir haben uns alle gefreut, dass die Leute peu à peu wieder mehr geworden sind und das Stadion dann irgendwann mal sehr, sehr voll war. Das hat uns gut getan. Wir haben in der Bundesliga sieben Heimspiele in Folge gewonnen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz am Freitag.

Der 45-Jährige weiter: "In diesem Spiel hätte uns das natürlich besonders gut getan - vor unseren Fans zu Hause gegen Bayern München: Das wäre für uns wichtig gewesen. Jetzt ist es nicht so und wir alle müssen die Situation so annehmen, wie sie ist." 67.000 Karten hatten die Dortmunder für die Partie bereits verkauft - aufgrund der sich abzeichnenden Entscheidungen der Politik entschied sich der Klub jedoch bereits am vergangenen Mittwoch, die Tickets zu stornieren.