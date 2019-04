Zweikampf der Woche: Gewinnt der BVB jetzt das Topspiel beim FC Bayern?

PRO: Ja, wegen der Einstellung

von Florian Wichert, stellvertretender Chefredakteur bei t-online.de

Wenn die Bayern einen erst mal eingeholt haben, sind sie nicht mehr zu stoppen, stellte Trainerlegende Otto Rehhagel mal fest. Vor vier Wochen war es so weit. Bayern hatte den BVB eingeholt – und kaum jemand setzte noch auf Dortmund als Meister. Ein Fehler. Die Borussia wird nicht nur das direkte Duell in München gewinnen, sondern auch einen großen Schritt Richtung Titel machen. Vieles spricht jetzt für Borussia Dortmund: Marco Reus wird wieder dabei sein, Paco Alcácer ist in Topform, hat vier Tore in den letzten drei Spielen geschossen – und der FC Bayern ist nach wie vor anfällig und inkonstant wie seit Jahren nicht. Letzter Beweis: das 1:1 in Freiburg. Dortmund kann es an einem guten Tag machen wie Liverpool – und die Bayern in deren Stadion überrumpeln. Ein riesiger Trumpf: die Einstellung. Dortmund hat neun Tore in der 90. Minute oder später erzielt. Last-minute-Siege waren eigentlich immer eine Spezialität der Bayern. In dieser Saison sind womöglich die Dortmunder die wahren Bayern.

Das Bundesliga-Restprogramm des BVB und FC Bayern im Überblick Der SPORTBUZZER zeigt die Restprogramme der Bundesliga-Titelkandidaten Borussia Dortmund und FC Bayern München im Überblick. ©

Anzeige

LESENSWERT

CONTRA: Nein, es kommt wie so oft

von SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp

Das bittere und verdiente Aus im Achtelfinale der Champions League gegen Liverpool, jetzt das schwache 1:1 in Freiburg und der erneute Verlust der Tabellenführung – war es das für den FC Bayern im Titelrennen mit Borussia Dortmund? Nein, denn es wird kommen wie so oft: Am Sonnabend schlagen die Münchner im Direktduell gegen den BVB zurück und werden sich die siebte Schale in Folge danach wohl nicht mehr nehmen lassen.

Warum? Weil sie nun erst recht Schaum vorm Mund haben. In Spielen wie in Freiburg mangelt es oft an der Einstellung, davon weiß man auch in Dortmund ein Liedchen zu singen. Doch im Spitzenspiel wird das nicht passieren, dafür wollen es Hummels, Boateng, Müller und Co. zu sehr allen zeigen, unter anderem einem gewissen Joachim Löw. Bayern hat noch immer die bessere Mannschaft, mehr individuelle Qualität und den Heimvorteil im Nacken – das wird Dortmund am Sonnabend zu spüren bekommen. Sollte es der FCB dann tatsächlich noch verdaddeln, dann eher gegen kleinere Gegner.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.