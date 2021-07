BVB trotzt Unwetter und gewinnt Saison-Generalprobe gegen Bologna - Moukoko gibt Comeback

Der BVB hat sein letzte Testspiel in der Saisonvorbereitung am Freitag klar mit 3:0 (3:0) gewonnen. In der Cashpoint-Arena im österreichischen Altach bezwang Borussia Dortmund den Serie-A-Klub FC Bologna dank einer starken ersten Halbzeit, die durch Tore von Giovanni Reyna, Lennard Maloney und Steffen Tigges gekrönt wurde. Damit ist der Mannschaft von Trainer Marco Rose die Generalprobe vor dem DFB-Pokal-Auftakt bei der SV Wehen Wiesbaden am 7. August (20.45 Uhr) gelungen.

