Kehl nach BVB-Sieg gegen Brügge mit Kampfansage an die Konkurrenz: "Haben noch einiges vor"

November-Blues? Von Wegen! Beim klaren 3:0-Sieg gegen den FC Brügge präsentierte Borussia Dortmund sich stark und extrem fokussiert. Im Anschluss zeigten die Dortmunder sich zwar hocherfreut über die starke Form, die der Vizemeister zurzeit an den Tag legt. Der Fokus ist jedoch klar: Es soll genau so weitergehen. BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl richtete bei DAZN sogar eine Kampfansage an die nationale und internationale Konkurrenz. Anzeige

"Wir wollen einen richtigen Lauf aufnehmen, haben noch einiges vor bis Weihnachten", kündigte der Ex-Kapitän am Dienstagabend selbstbewusst an. "Deshalb war der Sieg extrem wichtig." Die Dortmunder hatten wie schon in den vergangenen Wochen sehr konzentriert gespielt - und durch den seit Monaten überragenden Erling Haaland (18., 60.) und Jadon Sancho (45.) schöne Tore erzielt. Besonders der Treffer des nach der Partie sichtlich erleichterten Sancho freute Kehl angesichts der zuletzt nicht immer überzeugenden Leistungen des Engländers.

Der 40-Jährige hofft, dass der wunderschöne Freistoßtreffer Sancho "Auftrieb geben" werde. Man brauche Sancho - insbesondere in den nächsten Wochen. "Wir müssen konzentriert und gierig bleiben, auch an den Dingen arbeiten, die wir vielleicht noch nicht so gut gemacht haben", sagte Kehl, der für das kommende Bundesliga-Spiel am Wochenende gegen Abstiegskandidat Köln drei Punkte einforderte.

BVB-Torwart Bürki: "Bleibt nicht viel Zeit, um nachzudenken"