Wildert der BVB bei Ex-Coach Jürgen Klopp? Dortmund offenbar heiß auf Liverpool-Juwel

Schnappt sich der BVB bald einen Spieler von Jürgen Klopp? Laut einem Bericht von Record soll der BVB Interesse an einer Verpflichtung von Liverpool-Talent Rafael Camacho haben. Der erst 18-jährige Offensivspieler spielt in der U23-Mannschaft der "Reds" und traf in 13 Ligapielen bisher achtmal. Dazu bereitete er noch fünf weitere Treffer vor. Bei den Profis von Liverpool durfte der Portugiese jedoch erst zweimal ran - allerdings als rechter Verteidiger.