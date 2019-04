Der BVB empfängt Schalke 04: Das große Quiz zum 153. Revierderby!

Für etliche Fans ist es das wichtigste Spiel der Saison. Wenn es keinen Sieg gegen den Erzrivalen gibt, dann geraten Meisterschaft und andere Titel schnell in den Hintergrund. Borussia Dortmund empfängt den FC Schalke 04 zum 153. Revierderby der Historie. Die Vorzeichen für die Partie stehen gut - "Königsblau" muss nach einer verkorksten Saison einiges wiedergutmachen und "Schwarz-Gelb" will im Rennen um die Deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern vorlegen. BVB-Kapitän Marco Reus schickte im Vorfeld der Partie bereits eine Kampfansage in Richtung Gelsenkirchen.