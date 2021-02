Champions League kompakt: Starker BVB siegt dank Haaland-Show - Juventus und Ronaldo unter Druck

FC Sevilla - Borussia Dortmund 2:3 (1:3) Angeführt von Erling Haaland hat Borussia Dortmund in der Champions League einen großen Schritt in Richtung der nächsten Runde gemacht. Der in der Bundesliga zuletzt kriselnde BVB zeigte im Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend beim FC Sevilla seine beste Leistung seit Wochen und kam zu einem 3:2 (3:1)-Auswärtssieg. Damit hat der deutsche Vizemeister vor dem zweiten Duell mit den Andalusiern am 9. März alle Trümpfe in der Hand und feierte zudem eine gelungene Generalprobe für das Derby am Samstag beim Erzrivalen Schalke 04. Anzeige

Nachdem die Gastgeber schon nach sieben Minuten durch Suso in Führung gegangen waren, bäumten sich die Dortmunder auf und zeigten die zuletzt so oft vermissten Tugenden. Unbeeindruckt vom Rückstand und mit Kampfeswillen drehte die Borussia die Partie noch vor der Pause. Mo Dahoud glich mit einem sehenswerten Distanzschuss aus (19.), bevor Haaland einmal mehr seine ganze Power in Zählbares umsetzte. Zunächst war der norwegische Nationalspieler nach starkem Zusammenspiel mit Jadon Sancho von den Spaniern nicht aufzuhalten und schoss das 2:1 (27.). Dann wurde er von Marco Reus in Szene gesetzt und erzielte im 13 Königsklassen-Einsatz seiner Karriere den bereits 18. Treffer (43.). Eine noch bessere Ausgangsposition für die Dortmunder verhinderte Luuk de Jong. Der frühere Gladbacher erzielte in der 84. Minute das zweite Tor der Platzherren.

Beachtlich: Der BVB sorgte mit dem Erfolg für ein abruptes Ende von Sevillas bärenstarker Siegesserie. Der Tabellenvierte der Primera Division hatte zuvor neun Pflichtspiele nacheinander gewonnen. Der Erfolg in der ersten Partie nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Trainer Marco Rose zur kommenden Saison dürfte auch für BVB-Coach Edin Terzic Seelenbalsam sein. Der 38-Jährige war zuletzt in die Kritik geraten, wird dem Klub aber auch über den nächsten Sommer hinaus erhalten. Sportdirektor Michael Zorc verkündete vor der Begegnung am Mittwoch, dass Terzic künftig als Assistent zu Roses Trainerteam gehören werde.