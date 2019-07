BVB siegt locker im Testspiel gegen FC St. Gallen - Klinsmann-Sohn patzt bei Gegentor

Es läuft in der Vorbereitung bei Borussia Dortmund: Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann am Dienstag auch ihr zweites Testpiel. Der BVB besiegte am Abend den FC St. Gallen verdient mit 4:1 (3:1). Die Tore für die Schwarz-Gelben erzielten Achraf Hakimi (3. Minute), Jacob Bruun Larsen (31., 44.) und Marco Reus (64.). Den Ehrentreffer des Schweizer Erstligisten erzielte Milan Vilotic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.