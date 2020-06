Riesiger Fehlbetrag: Dortmund rechnet mit Corona-Minus von 45 Millionen Euro - BVB dennoch "gewappnet"

Die Corona-Krise hat ein gewaltiges Loch in die Kassen des BVB gerissen: Borussia Dortmund rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem Fehlbetrag von 45 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2019/20. Das teilte der Vizemeister am Montag in einem Ad-hoc-Schreiben mit.

Diese neuen Zahlen "verstehen sich als unmittelbare Auswirkung der Covid-19-Pandemie, die alle Einnahmen- und Erlösfelder von Borussia Dortmund betroffen haben", hieß es in der Mitteilung. Schon kurz nach der Unterbrechung der Bundesliga hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zurückgenommen. Dass die Zahlen nun dunkelrot ausfallen, liege nach Klubangaben unter anderem an den ausgefallenen Ticket-Einnahmen.

Schließlich verfüge der Klub "in Deutschland über das größte Stadion mit einer Gesamtkapazität in Höhe von 81.365 Zuschauern" und den zweitgrößten Hospitality-Bereich. Dass die fehlenden Einnahmen durch die Geisterspiele sich in der BVB-Bilanz drastisch niederschlagen würden, hatten die Dortmunder bereits Anfang März bekannt gegeben, auf die der Klub in seiner Mitteilung nochmals verwies. Durch Geisterspiele gebe es negative Auswirkungen "in einer Größenordnung zwischen 2,5 und 3,0 Millionen Euro pro betroffenen Spieltag entstehen", teilte der Klub damals durch Syndikusrechtsanwalt Dr. Robin Steden mit. In der Bundesliga waren es fünf Geisterspiele seit dem Restart.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©