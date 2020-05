Bericht: BVB scheitert mit erstem Angebot für Transfer von Valencia-Star Ferran Torres

Das war wohl nix: Borussia Dortmund soll beim ersten Versuch, den 20 Jahre alten Ferran Torres vom FC Valencia zu verpflichten, eine Absage kassiert haben. Dies berichtet das für gewöhnlich gut informierte Online-Portal The Athletic. Dort ist von einem "bereits abgelehnten Angebot" des BVB die Rede. Konkreteres ist dem Bericht nicht zu entnehmen - es bleibt also offen, wie hoch die angebotene Ablösesumme gewesen ist.

Schon seit Jahresbeginn soll der BVB an Torres baggern. Bis zur Unterbrechung der La-Liga-Saison absolvierte der spanische Junioren-Nationalspieler insgesamt 25 Partien in Spaniens höchster Liga und kam dabei auf je vier Tore und Vorlagen. Der Offensivmann wird in Dortmund als Ersatz für Jadon Sancho ins Spiel gebracht, sollte das England-Juwel nach der Saison tatsächlich in die Premier League wechseln.