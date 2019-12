BVB-Flirt Erling Haaland ist jüngster Fußballer des Jahres in Österreich - "Eine Ehre für mich"

Der von Top-Klubs umworbene Erling Haaland ist mit 19 Jahren und knapp fünf Monaten zum jüngsten Fußballer des Jahres in Österreich gewählt worden. Das norwegische Sturm-Talent von Red Bull Salzburg setzte sich in der von der österreichischen Nachrichtenagentur APA unter den zwölf Erstliga-Trainern durchgeführten Wahl deutlich mit 27 Punkten durch . Er verwies RB Leipzigs Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (15) und den sechsmaligen Gewinner David Alaba (11) vom FC Bayern München auf die Plätze.

Haaland steht bei einigen Topklubs auf dem Zettel

Der 1,94 Meter große Blondschopf ist derzeit der auffälligste Nachwuchsstar im europäischen Fußball. Er soll unter anderen von Manchester United, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Juventus Turin umworben sein. Der Norweger habe sich zudem schon in Dortmund und Leipzig aufgehalten, um einen möglichen Transfer abzuklären. Mit Leipzig-Coach Nagelsmann habe es bereits ein Treffen gegeben. Der Angreifer, dessen Vertrag in Salzburg noch bis Sommer 2023 läuft, erzielte in 22 Pflichtspielen 28 Tore.