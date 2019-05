Aufstellung fix: So startet der BVB gegen Fortuna Düsseldorf - Favre muss Bürki und Sancho ersetzen

Borussia Dortmund will seine Minimalchance auf den Meistertitel wahren. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Westduell mit Fortuna Düsseldorf könnte der Tabellenzweite seinen Vier-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern verkürzen. Das aber setzt Schützenhilfe von RB Leipzig voraus. Gewinnen die Münchner beim Dritten aus Sachsen, wäre das Fernduell der beiden führenden Teams vorzeitig zugunsten des Titelverteidigers entschieden - egal, was der BVB heute macht. So spielt der BVB gegen Fortuna Düsseldorf:

Die Aufstellung: So spielt der BVB gegen Fortuna Düsseldorf Marwin Hitz ©

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft im Titel-Fernduell mit dem FCB auf Schützenhilfe von Leipzig. „Sie müssen ein Statement setzen vor dem Pokalfinale gegen die Bayern. Ein Sieg jetzt würde ihnen einen richtigen Schub dafür geben“, sagte Watzke am MIttwoch in den Ruhr Nachrichten mit Blick auf die Bundesliga-Partie. Ob der Dortmund-Coach sich vom zeitgleichen Spiel von Tabellenführer Bayern München (74 Punkte) in Leipzig informieren lässt, ist laut Favre noch nicht ganz sicher: „Wahrscheinlich“, lautete seine Antwort.

Personell hat der BVB einige Sorgen. Jadon Sancho kann im letzten Saison-Heimspiel des Tabellenzweiten angeschlagen nur auf der Bank sitzen, Verteidiger Abdou Diallo und Torwart Roman Bürki fallen komplett aus. Für den Schweizer Keeper steht Marwin Hitz im Tor, der Youngster Eric Oelschlägel ist ebenfalls im Kader. Bürkis Ausfall resultiert aus muskulären Problemen, teilte Dortmund

Das ist die Aufstellung von BVB-Gegner Fortuna Düsseldorf:

33. Spieltag - und so sieht das heute aus! Dieses Team schickt unser Cheftrainer Friedhelm Funkel ins Rennen 👀 #f95 #BVBF95 pic.twitter.com/NsldFuNEDU — Fortuna Düsseldorf (@f95) May 11, 2019

Für BVB-Gegner Düsseldorf ist die Saison schon jetzt ein voller Erfolg. Die Fortuna hat unter Kult-Trainer Friedhelm Funkel frühzeitig den Klassenerhalt gesichert und steht derzeit auf Tabellenplatz zehn mit einem Punkt Vorsprung vor Hertha BSC. Den jetzigen Rang will die Funkel-Elf unbedingt verteidigen.

Spannung auch im Kampf um Europa

Neben der Meisterschaft wird es auch im Kampf um Europa und den Verbleib in der Liga noch einmal spannend. So trifft Bayer Leverkusen auf den FC Schalke 04. Ein Erfolg über den Revierklub würde die Chance der Werkself auf den letzten noch freien Champions-League-Platz erhöhen. Darauf kann auch Borussia Mönchengladbach noch hoffen. Der Tabellensechste tritt beim 1. FC Nürnberg an.

Im Abstiegskampf will der VfB Stuttgart mit einem Erfolg gegen den VfL Wolfsburg wenigstens die Teilnahme an der Relegation sichern. Der Tabellenletzte Hannover 96 muss gegen den SC Freiburg ebenso gewinnen wie der Vorletzte 1. FC Nürnberg gegen Borussia Mönchengladbach. Gelingt das nicht, steigen Nürnberg und Hannover ab - unabhängig vom Stuttgarter Spiel.

