Wirbel um Anti-Rechts-Plakate mit BVB-Logo - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Im Fall von illegal aufgehängten Anti-Rechts-Plakaten im Dortmunder Stadtgebiet hat die Polizei Ermittlungen zu den Urhebern eingeleitet. Unbekannte hatten an mehreren Standorten Plakate mit teils drastischen Bekenntnissen gegen Nazis in Werbevitrinen aufgehängt, die Spielern und dem Trainer von Borussia Dortmund zugeschrieben wurden. Die Botschaften trugen die Logos des BVB und der Aussteiger-Organisation Exit, die beide eine Beteiligung an der Aktion dementierten. Vom Bundesfamilienministerium, dessen Logo ebenfalls auf den Plakaten auftaucht, gab es am Sonntag zunächst keine Stellungnahme.