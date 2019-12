BVB schießt Fortuna Düsseldorf ab und atmet auf - Julian Brandt: "Haben vor Spielfreude gestrotzt"

"Wir haben vor Spielfreude gestrotzt" , freute sich Brandt, der im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam und das Spiel der diesmal in Schwarz auflaufenden Dortmunder gegen teils chancenlose Düsseldorfer immer wieder ankurbelte. "I n den letzten Wochen mussten wir uns das sehr hart erarbeiten. Man hat gesehen, was in den Jungs steckt. Ich könnte jeden rundum aufzählen."

Borussia Dortmund hat gegen Fortuna Düsseldorf das zweite Bundesliga-Spiel in Folge gewonnen. Alle BVB-Spieler hier in der Einzelkritik. ©

Marco Reus reagiert auf Formkrise: "Ich bin immer sehr selbstkritisch"

Wenige Tage vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Slavia Prag sammelte insbesondere Kapitän Marco Reus mit einem Doppelpack Selbstvertrauen . "Ich bin schon lange dabei und ich weiß, dass ich nicht meine besten Leistungen gebracht habe", sagte Reus. "Ich bin, wenn es um meine Person geht, immer sehr selbstkritisch. Man muss immer positiv bleiben, hart arbeiten und vor allem an sich glauben."

Welch großes spielerisches Potenzial in der Mannschaft schlummert, war beim 3:0 von Sancho zu sehen. Der englische Nationalspieler sorgte nach schöner Kooperation mit Reus für die Entscheidung. Mit dem Treffer zum 4:0 gab BVB-Kapitän Reus eine weitere sportliche Antwort auf die Kritik an seinen mäßigen Leistungen in den vergangenen Wochen. Das zweite Tor vom vielumworbenen Sancho, der in den letzten vier Pflichtspielen traf, rundete die starke Leistung der Borussia ab.