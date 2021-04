BVB, Frankfurt und Co.: Das Restprogramm im Kampf um die Champions League im Überblick

Nach der Heimniederlage gegen den BVB ist der Wolfsburger Vorsprung auf den Tabellenfünften binnen drei Wochen von elf auf zwei Punkte geschrumpft. Der VfL verlor drei seiner jüngsten vier Bundesliga-Partien. Trotzdem ist Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke davon überzeugt, dass die Niedersachsen im kommenden Jahr in der Champions League vertreten sein werden: " Wenn ich das Restprogramm der Dortmunder und unseres anschaue, dann wage ich mal zu bezweifeln, dass sie die zwei Punkte noch aufholen. " Der VfL trifft in den letzten drei Spielen dieser Saison auf Union Berlin, RB Leipzig und Mainz 05.

Eintracht Frankfurt (Platz 4, 31 Spiele, 56 Punkte)

Die Niederlage in Leverkusen hat Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions League erneut zurückgeworfen. Im Schlusssprint um den begehrten vierten Platz hat die Eintracht nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger BVB. "Wir machen uns mit Sicherheit nicht in die Hosen deswegen", sagte der im Sommer in Richtung Hertha BSC abwandernde Sportvorstand Fredi Bobic bei Sky. "Wir haben drei Spiele vor der Brust, die wollen wir alle drei gewinnen und wenn wir alle drei gewinnen, dann ist es eigentlich egal. Wir sind immer noch einen Punkt vorne." Und das Restprogramm der Hessen mutet auf den ersten Blick machbar an. Mit Mainz, Schalke 04 und dem SC Freiburg trifft die SGE noch auf drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte.