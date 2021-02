Vor Spiel gegen Hoffenheim: Führungsspieler, Torhüter und Co. - das sind die BVB-Baustellen

Eine Bundesliga-Mannschaft mit Ansprüchen wie Borussia Dortmund hat immer Druck. Vor dem Heimspiel an diesem Samstag gegen Hoffenheim (15.30 Uhr, Sky) ist dieser beim BVB allerdings besonders groß, denn mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen in der Liga droht dem BVB langsam sogar das Verpassen der Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. Aus dem Kampf um die Meisterschaft haben sich Mats Hummels und Co. schon vor Wochen verabschiedet. Anzeige "Wir sind mit der Situation in der Bundesliga nicht zufrieden. Es liegen zwei Mannschaften und vier Punkte zwischen uns und einem Champions-League-Platz", sagt Michael Zorc, Sportlicher Leiter beim BVB. Dennoch hat er Hoffnung: "Die Mannschaft ist stark genug, um dieses Ziel zu erreichen." Ist sie das wirklich? Die Baustellen der Borussia:

Der Trainer: Edin Terzic hat das Amt im Dezember von Lucien Favre übernommen. Der Schweizer war nach elf Spieltagen mit einer Bilanz von sechs Siegen, vier Niederlagen und einem Unentschieden entlassen worden. Co-Trainer Terzic übernahm – und holte aus elf Spielen die gleiche Bilanz wie Favre. An einen weiteren Trainerwechsel in dieser Saison denken die BVB-Verantwortlichen nicht. Sowohl Zorc als auch der Leiter Lizenzbereich bei der Borussia, Sebastian Kehl, haben Terzic das Vertrauen ausgesprochen. An den Kroaten als Cheftrainer über das Saisonende hinaus glaubt jedoch niemand: Die Gerüchte, dass Gladbachs Marco Rose in der kommenden Saison den BVB trainiert, halten sich hartnäckig.

Die Führungsspieler: Die Diskussion über ein Mentalitätsproblem beim BVB ist nicht neu und kehrt stets wieder. Sie nicht loszuwerden, spricht nicht für die Dortmund-Profis. Deutlich ist: Spieler wie Mats Hummels und Kapitän Marco Reus tauchen ab, wenn sie eigentlich gefordert sind. Deshalb hat sich Terzic seine Mannschaft nach der jüngsten Niederlage gegen Freiburg (1:2) zur Brust genommen. „Es war mir wichtig, dass ich einige Dinge loswerde. Das haben wir sehr ausführlich und deutlich getan“, so der Trainer. Speziell an die erfahrenen Profis gab es eine Ansage von Terzic: „Wir fordern von den etablierten Spielern, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge wieder in die richtige Bahn zu leiten. Diese Spieler sollen vorweggehen.“

Die Talente: Nicht nur die Führungsspieler sind das Problem beim BVB. Die Mannschaft ist mit so viel Talent gesegnet, dass einzelne Profis zu glauben scheinen, dass sie ihr eigenes Potenzial nicht vollständig abrufen müssen. Wie zum Beispiel Julian Brandt. Ein Feingeist am Ball, der eigentlich so etwas wie das Versprechen an Fußball-Deutschlands Zukunft war. Jetzt läuft der 24-Jährige sogar Gefahr, seinen Platz im EM-Kader von Joachim Löw zu verlieren. Der Bundestrainer hatte Brandt zuletzt sogar angezählt, will den nächsten Schritt sehen. Bei der Borussia stand er in dieser Saison bislang nur elfmal in der Liga-Startelf, erzielte einen Treffer, gab eine Vorlage. Auch von Jadon Sancho, für den Manchester United laut Eurosport im Sommer ein Startgebot in der Höhe von rund 57 Millionen Euro abgeben will, dürften die BVB-Verantwortlichen mehr als drei Bundesligatore in 18 Spielen erwartet haben.