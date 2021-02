BVB-Gegner FC Sevilla verpasst Sprung in Spitzengruppe: Messi und Barcelona nach Sieg jetzt Zweiter

Der FC Barcelona hat mit einem Sieg im Top-Spiel der spanischen La Liga zumindest bis Montag Platz zwei erobert. Das Team von Trainer Ronald Koeman gewann am Samstag beim Tabellenvierten FC Sevilla mit 2:0 (1:0). Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé (29.) brachte Barcelona mit 1:0 in Führung. Superstar Lionel Messi (85.) setzte mit seinem 19. Saisontor den Schlusspunkt gegen den Europa-League-Sieger und Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund.

Sevilla, das vor der Niederlage gegen den BVB im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League neunmal in Folge gewonnen hatte, muss sich durch die Niederlage nun auch in der Liga von seiner Siegesserie verabschieden. Am übernächsten Dienstag kommt es zum Rückspiel in der Königsklasse, diesmal in Dortmund.