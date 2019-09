Champions League kompakt: Slavia gelingt Überraschung in BVB-Gruppe - Leipzig-Gegner remis

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

Slavia Prag hat sich beim Top-Team Inter Mailand zum Auftakt der Champions League überraschend ein Unentschieden erkämpft. Der tschechische Vertreter trennte sich in der Gruppe F, in der auch der BVB und der FC Barcelona spielen, 1:1 im San Siro. Den zwischenzeitlichen Führungstreffer für Slavia erzielte Peter Olavinka in der 63. Spielminute.

Die spielbestimmenden Mailänder konnten aus der optischen Überlegenheit zunächst keinen Profit schlagen und agierten vor dem Slavia-Tor zu unkonzentiert im Torabschluss. Erst in der achtminütigen (!) Nachspielzeit traf Nicolo Barella für die Hausherren zum Ausgleich. Insgesamt ist dies aber aus Mailänder Sicht viel zu wenig.