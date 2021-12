Bericht: BVB will Gehalt von Torjäger Erling Haaland verdoppeln – und beschäftigt sich mit Schick und Haller

Borussia Dortmund kämpft weiter um Torjäger Erling Haaland. Wie die Sport Bild berichtet, sollen mit dem Norweger im Januar weiterführende Zukunftsgespräche anstehen. Demnach will der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga dem 21-Jährigen eine Verdopplung des Gehalts von jährlichen acht Millionen Euro auf 16 Millionen Euro anbieten, um ihn zumindest noch eine weitere Saison halten zu können. Zudem winkt Haaland im Fall eines BVB-Verbleibs offenbar ein lukrativer Sponsoren-Deal. So soll Puma dem Blatt zufolge bereit sein, acht Millionen Euro im Jahr zu zahlen, um sich die Dienste des Angreifers zu sichern. Dessen Werbevertrag mit dem Sportartikel-Hersteller Nike läuft am 31. Dezember 2021 aus.

Ungeachtet dessen hatte der in seinen Einschätzungen allerdings oft wankelmütige Spielerberater Mino Raiola Dortmund zuletzt bereits Hoffnung auf einen Verbleib seines Schützlings über den kommenden Sommer hinaus gemacht . "Wir werden nach der besten Option suchen. Ich schließe nicht aus, dass er noch ein Jahr bei Dortmund bleibt", sagte der 54 Jahre alte Italiener dem niederländischen Radiosender NOS. Ähnlich hatte sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am vergangenen Sonntag beim TV-Sender Bild geäußert und auf ein unlängst geführtes "sehr gutes Gespräch" mit Raiola verwiesen: "Es kann sein, dass Erling geht, es kann sein, dass er bleibt."

Etliche Spitzenklubs sollen sich um eine Verpflichtung Haalands bemühen. So sei laut Watzke das große Interesse des spanischen Rekordmeisters Real Madrid "verbürgt": "Ich glaube, dass er in Spanien größeren Anklang finden würde. In England wird ein anderer Fußball gespielt." Haaland steht zwar in Dortmund bis 2024 unter Vertrag, könnte aber offenkundig nach Saisonende eine Ausstiegsklausel ziehen, die einen vorzeitigen Wechsel bei einer Transfersumme von rund 75 Millionen Euro ermöglicht.