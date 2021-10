Bericht: BVB beschäftigt sich mit Genk-Torjäger Onuachu als möglichen Haaland-Nachfolger

Onuachu kommt in dieser Saison bereits auf neun Treffer in zehn Liga-Spielen. Aus seiner Heimat Nigeria ging es für den Stürmer im Sommer 2012 zunächst nach Dänemark zum FC Midtjylland. Nach einer Leihe zu Vejle BK kam der 27-Jährige zurück zum FC und erzielte in seiner letzten Saison (2018/2019) in der Superliga 14 Tore in 23 Partien. Genk verpflichtete Onuachu daraufhin für sechs Millionen Euro. Und der Nationalspieler schlug direkt ein, traf zunächst neunmal in 22 Partien und in der darauffolgenden Saison 29 Mal in 33 Spielen.