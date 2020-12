BVB-Gerüchte um Marco Rose: Max Eberl legt sich zu 99 Prozent fest – Gladbach-Trainer weicht Frage aus

Nach der Trennung von Lucien Favre reißen die Gerüchte rund um Borussia Dortmund nicht ab. Ein heißer Kandidat für die Nachfolge des am Sonntag geschassten BVB-Coaches ist der Gladbacher Trainer Marco Rose. Der 44-Jährige leistet bei der "anderen" Borussia seit anderthalb Jahren erfolgreiche Arbeit, schaffte mit den Fohlen die erste Achtelfinal-Qualifikation in der Königsklasse seit 43 Jahren. Am Dienstag äußerten sich Rose und der Gladbacher Sportdirektor Max Eberl zu den Spekulationen.

Anzeige