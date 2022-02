BVB gibt Ausfalldauer bekannt: Lange Pause für Dan-Axel Zagadou - Giovanni Reyna kann aufatmen

Borussia Dortmund muss vorerst auf Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Offensivallrounder Giovanni Reyna verzichten. Wie der BVB am Montag bekanntgab, hat Zagadou einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten und werde folglich "einige Wochen" fehlen. Leichte Entwarnung gab es derweil bei Offensivallrounder Giovanni Reyna, bei dem zunächst von einer schweren Verletzung ausgegangen worden war . Eingehende Untersuchungen ergaben nun jedoch, dass es den 19-Jährigen nicht so hart wie befürchtet getroffen hat. "Die Teamärzte gehen davon aus, dass der US-Amerikaner binnen 14 Tagen schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann", teilten die Dortmunder mit.

Beide Spieler hatten die Blessuren am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (6:0) erlitten und mussten bereits vor der Pause ausgewechselt werden. Reyna, der aufgrund vorheriger Verletzungen erstmals seit vergangenem August in der Startelf gestanden hatte, war schon während der Behandlung auf dem Platz in Tränen ausgebrochen. Dies führte dazu, dass viele Beobachter von einer erneut langen Zwangspause für den US-Amerikaner ausgegangen waren.