BVB-Talent Giovanni Reyna mit Debüt-Treffer bei US-Sieg - Erster Einsatz für Bayern-Profi Chris Richards

Perfekter Start von Giovanni Reyna in die Nationalmannschaftskarriere! Nach dem Debüt beim 0:0 in Swansea gegen Wales, erzielt der 18-Jährige seinen erster Treffer im Dress der US-Auswahl beim 6:2-Erfolg gegen Panama - per Freistoß in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Damit rückte das große Talent von Borussia Dortmund als drittjüngster Torschütze der Historie des Nationalteams hinter Chelsea-Star Christian Pulisic (17 Jahre und acht Monate) und Juan Agudelo von Inter Miami (17 Jahre und elf Monate).

Der offensive Mittelfeldspieler verewigte sich bereits bei seinem Debüt in den Geschichtsbüchern: Vater, Mutter und nun auch der Sohn haben für die Auswahl des WM-Gastgebers von 1994, 2026 (Männer), 1999 und 2003 (Frauen) gespielt. Claudio Reyna gab sein Debüt am 15. Januar 1994 im Alter von 20 Jahren, absolvierte bis 2006 112 Länderspiele und nahm an drei Weltmeisterschaften teil. Gios Mutter bestritt unter ihrem Mädchennamen Danielle Egan 1993 sechs Spiele für die US-Frauen, bevor sie Claudio 1997 heiratete.