Emotionaler Grund: Deshalb trägt Giovanni Reyna beim BVB jetzt die Sancho-Rückennummer 7

Fans von Borussia Dortmund müssen sich in dieser Saison an einen neuen Anblick gewöhnen. Der schnelle Angreifer beim BVB mit der Rückennummer 7 ist ab sofort nicht mehr Jadon Sancho - sondern Giovanni Reyna . Der 18 Jahre alte US-Amerikaner hat die gerade bei Offensivspielern heißbegehrte Nummer vom zu Manchester United gewechselten England-Star übernommen und läuft künftig nicht mehr mit der angestammten 32 auf. Aber nicht nur, weil es ein positionsgerechter Tausch ist und Reyna unter dem neuen Coach Marco Rose näher an der Startformation ist, ereignete sich der Jersey-Tausch. Im Interview mit dem Kicker verriet Reyna nun den emotionalen Grund.

So hatte Sancho seinem guten Freund Reyna die Rückennummer versprochen - und somit weitergegeben. "Er hat bereits in der vergangenen Saison ab und an mit mir darüber gesprochen. Er meinte, wenn er den Verein verlasse sollte, dann solle ich seine Nummer tragen", erklärte der US-Nationalspieler. Und so kam es in diesem Sommer dann auch: Sancho stand über mehrere Monate im Fokus englischer Klubs, im vergangenen Jahr schien sein Transfer in die Premier League zu Manchester United schon nah - und in diesem Sommer hat er den BVB nun nach vier Jahren tatsächlich in Richtung der "Red Devils" verlassen. Die Ablösesumme beträgt laut einer Ad-hoc-Meldung des börsennotierten BVB insgesamt 85 Millionen Euro.